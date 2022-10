Carpi, trascinò per i capelli la rivale in amore: 25enne condannata a quattro mesi

CARPI- La rivalità in amore tra due giovani carpigiane- esplosa sui social a suon di minacce e poi sfociata in una contesa fisica- è finita in tribunale dove una delle due, una 25enne di origini rumene, è finita a processo per stalking.

Lunedì 3 ottobre per la giovane è arrivata la condanna: quattro mesi con rito abbreviato. Nei suoi confronti è caduta l’accusa di atti persecutori ma è rimasta quella di lesioni: secondo le accuse, infatti, la giovane ha trascinato per i capelli la rivale in amore- una carpigiana di 22 anni- causandole lesioni per cinque giorni di prognosi.

I fatti risalgono tra ottobre e dicembre 2021: il 22enne conteso aveva intrapreso una relazione con la giovane aggredita, per poi interrompere la frequentazione e fidanzarsi con l’imputata.

