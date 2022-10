“Cioccolato in piazza”, torna a Carpi l’evento più dolce della città

Nel cuore di Carpi, artigiani e maestri cioccolatieri sempre attenti alle materie prime di alta qualità dei prodotti, dalle famose praline alle tradizionali tavolette, dai cremini ai maccarons e ancora, tartufi, confetti e specialità regionali.

Non poteva mancare il Piemonte, rappresentato dal gianduiotto di Torino, dai dragees, ovvero praline con un cuore di frutta (generalmente secca o disidratata) ricoperte da uno strato di cioccolato fondente, al latte, bianco o rosa, oltre che amaretti, fontane ai tre cioccolati in cui poter affogare waffle appena sfornati e i cunesi artigianali: con gusti assortiti e gli immancabili al rum.

Dal Veneto non mancheranno i tartufi al cioccolato, frutta candita ricoperta, cremini alla gianduia e tante creme spalmabili. Molto gustosa anche la versione chupito con crema di liquore e cioccolato

Dalla Toscana ricciarelli e panforte e anche la Torta Pistocchi: da oltre 30 anni la famiglia Pistocchi produce questa torta che unisce alla semplicità degli ingredienti il gusto dei sapori della tradizione toscana. La versione originale, che sarà presente a Carpi, si compone di soli tre ingredienti: un’intensa spolverata di cacao con un cuore morbido di latte e cioccolato. Un’esplosione di gusto avvolgente scaturito dalla fusione di cinque cioccolati. Verrà proposta anche la versione senza lattosio.

Dalla Calabria cremini al cioccolato: oltre trenta gusti di cremini come mou, cocco e nocciola, cannella, rum e il famoso croccante al miele di mandorle e pistacchio con le sue varianti ai cioccolati fondente, bianco e al latte.

Non mancheranno opzioni per chi è soggetto a intolleranze o diete alimentari: in piazza Martiri si troverà cioccolato senza glutine e vegan artigianale certificato e anche tavolette aromatizzate o farcite senza zucchero anche per diabetici.

E ancora tipici della pasticceria del sud Italia i mostaccioli ripieni di noci, mandorle, uva passa e fichi secchi. Tartufi assortiti al pistacchio, nocciola, cocco, biscotto; nocciolati: al latte, bianco, fondente, peperoncino, zenzero, arancio, limone. Soggetti in cioccolato, snack salati alle arachidi e snack ai frutti di bosco. Scorze di arancio, limone e zenzero glassate al cioccolato e leccalecca con cioccolato Ruby.

“Dopo il successo delle ultime 2 edizioni primavera e autunno di Carpinfiore, Carpi Street Festival al parco delle Rimembranze anche “Cioccolato in Piazza” si conferma come uno degli eventi più amati e attesi in città- spiega Paolo Storchi di Sgp Eventi- Dall’inizio dell’anno sono oltre 40 gli eventi organizzati da noi di SGP EVENTI, siamo reduci dalla 12esima edizione de “La Bonissima” in Piazza Grande a Modena, il Festival del gusto e dei prodotti tipici del nostro territorio, un evento che anche quest’anno ci ha riempito di grande soddisfazione. E’ stato un piacere rivedere così tanto pubblico che amava le nostre proposte e acquistava con gioia agli stand dei nostri produttori, ricevere il saluto di tutte le autorità, dal sindaco Giancarlo Muzzarelli, all’assessora Carla Ludovica Ferrari, dal presidente della provincia Giandomenico Tomei, l’assessore all’agroalimentare della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi. Abbiamo avuto la partecipazione di scuole alberghiere di prestigio come Alma e Nazareno di Carpi. Numerosissimi i food influencers che nei giorni prima e durante la manifestazione hanno condiviso i contenuti della manifestazione. Anche per questa edizione di “Cioccolato in Piazza” a Carpi abbiamo investito molte risorse per regalare a tutti i carpigiani e non solo una tre giorni indimenticabile. Un grazie particolare va a Confesercenti che ci ha dato la spinta per poter continuare questa manifestazione”.