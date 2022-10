Concordia, Castaldini (FI): “No a impianto a biomasse nell’area dell’aviosuperficie”

CONCORDIA – “La Regione Emilia-Romagna ritiene compatibile la realizzazione di un impianto a biomasse in adiacenza all’aviosuperficie di Concordia sulla Secchia nel modenese?”.

La domanda, giunta attraverso un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale, arriva da Valentina Castaldini (Forza Italia).

A quanto pare, spiega la consigliera, “il nuovo impianto per la produzione di biometano dovrebbe sorgere a soli 15 metri dall’aviosuperficie”. “L’aviosuperficie (struttura privata ad uso pubblico)”, rimarca Castaldini, “potrebbe essere presto potenziata, con anche il raddoppio della lunghezza della pista (avvicinando ulteriormente all’ipotetico impianto a biomasse, a soli sei metri), questo perché da tempo le aziende del distretto internazionale del biomedicale di Mirandola chiedono che l’infrastruttura venga utilizzata anche per il trasporto veloce di prodotti biomedicali (con la conseguente necessità del loro stoccaggio temporaneo in prossimità della stessa aviosuperficie)”.