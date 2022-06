Impianto biometano a Concordia, slittano i tempi per la risposta alle richieste di integrazione del progetto

CONCORDIA – In merito al progetto che la società agricola Apis MO1 di Bolzano ha presentato ad Arpae per la realizzazione, in un’area agricola di via Dugale Secondo, al confine con via Forcole nel Comune di Mirandola, di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, il sindaco di Concordia Luca Prandini e i consiglieri comunali informano la cittadinanza che Arpae ha concesso alla società richiedente ulteriori 30 giorni di tempo per rispondere a tutte le richieste di integrazione pervenute da parte degli enti preposti, fra cui anche il Comune di Concordia.

Il Comune di Concordia ricorda, infatti, che in questa fase di valutazione del progetto Arpae ha trasmesso alla società Apis MO1 tutte le richieste di integrazione progettuale pervenute dagli enti partecipanti alla Conferenza dei servizi e il termine ultimo assegnato alla società agricola Apis MO1 di Bolzano per rispondere a tutte le richieste di integrazione è fissato in lunedì 25 luglio 2022. I cittadini possono chiedere informazioni direttamente ad Arpae con la specifica modulistica per accesso agli atti al seguente link: https://www.arpae.it/…/altri-procedimenti-gestionali

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017