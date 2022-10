Soliera, Don Xavier Kannattu passa da Limidi alla parrocchia di Sozzigalli

La curia rende note le nuove nomine stabilite dall’Arcivescovo-Abate, in merito al governo

pastorale di due comunità parrocchiali del modenese.

Monsignor Erio Castellucci nomina:

• Il Rev. Don Damian Lukasz Piziak attuale amministratore delle comunità di San Giorgio

Martire a Ganaceto, B.V. Assunta di Lesignana, San Bartolomeo Apostolo a Villanova e già

responsabile della cura pastorale dei polacchi è stato nominato nuovo parroco della Parrocchia di

San Pancrazio in Modena. L’insediamento è previsto in data 30 Ottobre 2022 alle ore 15.30.

• Il Rev. Don Xavier Kannattu attuale amministratore parrocchiale della comunità di San Pietro in

Vincoli di Limidi nella diocesi di Carpi è stato nominato nuovo parroco in San Bartolomeo

Apostolo di Sozzigalli in Modena. L’insediamento si terrà in data 30 Ottobre 2022 alle ore 16.30.

