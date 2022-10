Eccellenza: seconda vittoria consecutiva per La Pieve Nonantola: Modenese battuta 1-0

di Simone Guandalini – Non arriva la scossa desiderata in casa Modenese, nonostante vari sprazzi di ripresa e bel gioco nel derby vinto da La Pieve Nonantola per 1-0. Sale a cinque il numero di sconfitte per la Modenese nelle prime sei giornate di campionato, statistica che la colloca in fondo alla classifica, in ultima posizione, con un solo punto all’attivo. All’inizio del match sono i ragazzi di mister Pittalis a rendersi pericolosi varie volte con le conclusioni di Capasso prima e Alicchi dopo, ma l’occasione più nitida della prima frazione di gioco è a favore degli ospiti, che si vedono annullare un gol di Teggi per presunto off-side al 19’. Rete che è nell’aria e arriva alla mezz’ora di gioco quando Rizzo approfitta del pasticcio difensivo della retroguardia gialloblù e, tutto solo davanti a Paganelli, insacca nell’angolino basso e segna il gol del vantaggio. La Modenese prova a reagire e sfiora il pareggio dopo una bella combinazione tra Serroukh e Tardini, ma è bravo Ortensi a respingere. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-1. Al terzo minuto del secondo tempo altro pasticcio difensivo della Modenese, ma questa volta Rizzo non sfrutta l’occasione e incredibilmente scivola a porta sguarnita e a portiere già battuto. La formazione di casa si riorganizza con l’entrata in campo di Lo Bello e accelera la manovra offensiva per cercare il disperato gol del pareggio, ma senza impensierire in modo pericoloso Ortensi. La partita prosegue con le squadre molto lunghe e ritmi blandi. All’80’ Tardini si coordina, dopo una bella giocata dal limite dell’area, e conclude in porta ma Ortensi respinge con un intervento che salva il risultato. Nel finale, dopo che La Pieve Nonantola rimane in dieci uomini per la seconda ammonizione di Teocoli, la Modenese tenta l’assedio ma il portiere avversario chiude la saracinesca e consente ai suoi di portare a casa i tre punti, dopo numerosi pregevoli salvataggi. Si conclude, quindi, il match con il risultato di 0-1.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 6:

Piccardo Traversetolo – Fidentina 2-1

Anzolavino Calcio – Agazzanese 2-3

Boretto – Cittadella Vis Modena 1-3

Borgo San Donnino – Rolo 2-0

Castellana Fontana – Castelvetro Calcio 1-0

Colorno – Vignolese 1907 3-3

Modenese Calcio – La Pieve Nonantola 0-1 ( 29’ Rizzo)

Modenese: Paganelli, Laino, Andolina, Alicchi, Lusvarghi, Agrillo, Depietri (84’ Malverti, Tardini, Ouattara, Capasso (50’ Lo Bello), Serroukh. A disposizione: Bacciocchi, Saetti Baraldi, Lazzaretti, Dwomoh, Mohamed, Ligabue, Mazzoli. All. Pittalis

La Pieve Nonantola: Ortensi, Teocoli, Diallo, Gheduzzi (68’ Guerzoni), Ruopolo, Ehiroui (84’ Paltrinieri), Quintadamo, Ferrari, Teggi (62’ Cheli), Lupusor (62’ Acquafresca), Rizzo (68’ Barbati), A disposizione: Borghi, Manfredotti, Tudini, Rizzi. All. Barbi

Ammoniti: Capasso, Agrillo, Lusvarghi, Cheli

Espulsi: Teocoli

Nibbiano&Valtidone – Arcetana 1-2

Sasso Marconi – Campagnola 2-2

Virtus Castelfranco – Real Formigine 4-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 18

Borgo San Donnino 16

Cittadella Vis Modena 16

Colorno 13

Agazzanese 13

Real Formigine 11

Castelvetro Calcio 10

Sasso Marconi 10

Rolo 10

Nibbiano&Valtidone 7

La Pieve Nonantola 7

Arcetana 7

Campagnola 7

Piccardo Traversetolo 6

Anzolavino Calcio 5

Castellana Fontana 4

Fidentina 3

Vignolese 1907 2

Boretto 2

Modenese Calcio 1

Foto di copertina: pagina Instagram La Pieve Nonantola

