Finale Emilia, il processo all’ex sindaco Ferioli potrebbe concludersi con un nulla di fatto

FINALE EMILIA- Il processo contro l’ex Giunta Ferioli- che ha destato così clamore, portando nel 2016 alla caduta dell’allora sindaco di Finale Emilia- rischia di concludersi con un nulla di fatto. I capi di imputazione per Ferioli relativi a falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa aggravata sono infatti già caduti in prescrizione. Resta in piedi il reato di “falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale” che, in caso di condanna di primo grado, avrebbe comunque sorte analoga in appello.

L’ultima udienza- che vede imputati l’ex sindaco Ferioli, l’ex assessore Fabrizio Reggiani, l’ex vice segretaria comunale Monica Mantovani e l’imprenditore di Cento Alberto Tura- si è svolta al tribunale di Modena lo scorso 4 ottobre.

Al centro del dibattimento in aula la testimonianza del luogotenente dei carabinieri- che, in qualità di teste, ha riportato gli esiti delle intercettazioni telefoniche- e quelle di alcuni ex funzionari comunali.

Il giudice ha spiegato che l’obiettivo è quello di arrivare a sentenza almeno per alcuni dei capi di imputazione. Ma il processo rischia comunque di concludersi con una sentenza di prescrizione.

