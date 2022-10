Finale Emilia, scompare 74enne: ricerche con i sommozzatori nel Cavo Napoleonico

FINALE EMILIA – C’è apprensione, nella zona di confine tra il territorio modenese e quello ferrarese, per le sorti di un 74enne di Finale Emilia. L’uomo, secondo la ricostruzione riportata da “Il Resto del Carlino”, sarebbe scomparso nella giornata di ieri, martedì 11 ottobre. Subito iniziate le ricerche da parte delle forze dell’ordine: la macchina dell’anziano è stata ritrovata sul ciglio della strada sull’argine del Cavo Napoleonico di Bondeno, in una posizione solitamente occupata dalle auto dei pescatori del luogo. A quel punto, i Carabinieri hanno contattato Vigili del Fuoco e sommozzatori del nucleo di Bologna, subito giunto sul luogo per unirsi alle ricerche all’interno del Cavo Napoleonico. Sul posto anche un elicottero, per perlustrare la zona dall’alto, ma per il momento non è stata trovata alcuna traccia del 74enne.

