In Emilia-Romagna dal 1° ottobre al 30 aprile tornano in vigore le misure anti-smog

A partire da oggi, sabato 1° ottobre, in Emilia-Romagna tornano in vigore le misure anti-smog previste dal piano attualmente in vigore, che riguardano tutti i comuni di pianura e hanno l’obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici (pm10, biossido di azoto). Le misure resteranno in campo dal 1° ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023.