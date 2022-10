Incidente nella notte a San Felice: auto esce di strada e si schianta contro un palo

SAN FELICE- E’ successo intorno alle 23 di venerdì 21 ottobre tra via Casarino e via Tassi: per cause ancora da accertare un’auto è finita fuori strada sulla rotonda, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Nell’impatto la parte anteriore del mezzo è andato completamente distrutto e c’è stato bisogno dell’intervento del carroattrezzi per rimuoverlo dalla rotonda.

Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Mirandola con traumi lievi.

Sul posto i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno transennato l’area e messo in sicurezza il palo della luce, gravemente danneggiato e pericolante.

