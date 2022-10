Intervista al mirandolese Michele Costopulos Cappi, il genio di Excel della porta accanto

MIRANDOLA- Dopo il successo mondiale dell’americana Kat Norton, in arte Miss Excel, ora anche l’Italia ha il suo talento. Sto parlando del giovane ingegnere ventottenne mirandolese Michele Costopulos Cappi.

Mike, è così che lo si può chiamare, è riuscito a creare la più grande community di Excel del nostro Paese; una guida divertente e interattiva adatta e utilissima a chiunque.

“Fin da quando ero uno studente del liceo, ho sempre sviluppato un forte interesse verso i software di produttività. Mosso dalla curiosità di scoprire tutte le potenzialità di Excel, ho potuto migliorare costantemente le mie abilità, fino a diventare un esperto. Ho iniziato offrendo consulenze ad amici, poi a piccoli professionisti ed infine a realtà aziendali” – racconta Mike.

Chi è Mike nella vita di tutti i giorni?

“Mi occupo di consulenza nell’ambito digital marketing e strategie di crescita per le aziende – con focus sul mondo online. Sono laureato in Ingegneria all'Alma Mater di Bologna e al Politecnico di Milano. Durante i miei studi ho avuto la possibilità di fare un'esperienza a Buenos Aires dove ho vissuto per un semestre. Mi piacciono un po’ tutti gli sport, ma specialmente tennis e sci. Mi piace sempre avere un libro da leggere o un podcast da ascoltare”

Excel penso fa pensare ad un software complicato e noioso, invece?

“Senza dubbio Excel può apparire sia complicato che noioso, e capisco bene perché ci possano essere dei preconcetti a riguardo. La realtà dei fatti e’ che Excel rimane complicato fintanto che non lo si conosce. La conoscenza dello strumento porta a una riduzione della complessità, che a sua volta lo rende uno strumento divertente, logico e creativo. Ogni volta che devo fare un report o una dashboard in Excel la vedo un po’ come una sfida, e questo rende il compito anche motivante”

Per chi avesse necessità di approfondire ulteriormente formule e calcoli?

“A seconda della tipologia di compiti che si vogliono svolgere ci sono varie alternative. Online ci sono molti siti e video gratuiti che consentono alle persone di apprendere alcuni concetti di excel. Per chi vuole partire dalle basi oppure intraprendere un percorso di crescita strutturato consiglio di partecipare ad uno dei miei corsi. Per qualsiasi informazione in merito mi trovate su

www.excelconmike.com”

Un successo quello di Mike i cui numeri parlano chiaro: 160 mila follower sulla pagina Instagram Excel con Mike, 170mila su TikTok e ben 10mila studenti iscritti ai suoi corsi di formazione!

