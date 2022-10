Liceo “Tassoni”, completato il rifacimento della pista d’atletica interna

MODENA – Al liceo scientifico Tassoni di Modena è stato completato l’intervento di rifacimento del fondo della pista interna d’atletica, realizzata su iniziativa dell’istituto con risorse ministeriali e con il supporto tecnico della Provincia di Modena, per un importo complessivo di 34mila euro.

I lavori hanno riguardato la fresatura della superficie esistente, ormai deteriorata e vetusta, la fornitura e la posa del tappetino di asfalto e la successiva posa del nuovo manto in gomma antisdrucciolevole e la realizzazione finale delle linee di demarcazione delle tre corsie, oltre a quelle di partenza e arrivo.

Per la dirigente scolastica dell’istituto Stefania Ricciardi «c’è grande soddisfazione per quanto realizzato con il supporto dell’Ente proprietario che, integrando i finanziamenti ministeriali, ha reso possibile il rifacimento della pista e la sua messa in sicurezza; ancora una volta abbiamo dimostrato il valore aggiunto rappresentato dalla sinergia tra istituzioni.».

La pista è lunga 50 metri e copre una superficie complessiva di 225 metri quadrati.

All’istituto Tassoni, che conta per questo anno scolastico 1144 studenti distribuiti in 48 classi, la Provincia di Modena ha terminato la progettazione di un intervento per il miglioramento strutturale dell’edificio, del costo di 300 mila euro finanziato con fondi Pnrr che partirà nella primavera del 2023.

Liceo Tassoni: il centenario

Il liceo scientifico Tassoni di Modena celebra tra l’altro proprio quest’anno i cento anni dalla sua fondazione, con un programma di iniziative che si distribuiranno durante tutto il corso dell’anno.

Si partirà con l’evento dal titolo “Viaggio tra realtà e astrazione” che si terrà nei locali della scuola di viale Reiter a Modena, lunedì 24 ottobre 2022 a partire dalle ore 14.30, un convegno a cura dell’Associazione macchine matematiche Ets con interventi di Simona Vangelisti, dell’associazione Macchine matematiche, Mariolina Bartolini Bussi dell’università di Modena e Reggio Emilia e di Francesca Martignone, dell’università del Piemonte Orientale. Inoltre sarà possibile visitare la mostra con “strumenti per la prospettiva,strumenti sensoriali, strumenti per le coniche e per le trasformazioni” con gli interventi di Luigi Tomasi, dell’università di Ferrara e di Michela Maschietto, dell’università di Modena e Reggio Emilia.

Sarà poi allestita un, aperta a tutta la cittadinanza, finanziata con fondi europei e che ha coinvolto studenti e docenti, oltre ad altre proposte come “il Tassoni in Europa”, una serie di iniziative per condividere i progetti Erasmus che hanno coinvolto l’istituto e il restyling del logo realizzato dagli studenti.

Il centenario dell’istituto vedrà poi la costituzione dell’associazione ex-alunni del Tassoni che, come sottolinea la dirigente scolastica dell’istituto Stefania Ricciardi «nasce con l’obiettivo far incontrare la “vecchia guardia”, ovvero che negli anni ha frequentato la scuola, con le studentesse e gli studenti di oggi, perché crediamo sia un valore aggiunto quello della memoria e della storia, anche per quanto riguarda un liceo così rappresentativo per la nostra città».

Il liceo scientifico “Alessandro Tassoni” fu istituito a Modena nel 1923 a seguito delle riforma Gentile ed ebbe come sua prima sede provvisoria un vecchio edificio del centro storico situato in via Grasolfi, nelle vicinanze della chiesa di San Bartolomeo, mentre l’inaugurazione dell’edificio attuale di viale Reiter avvenne l’8 novembre 1941 alla presenza del ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai. Tutte le informazioni sugli eventi del centenario dell’istituto saranno consultabili sul sito della scuola all’indirizzo www.liceotassoni.edu.it

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017