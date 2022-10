Mirandola, ghiaia sulla sede stradale in viale Gramsci

MIRANDOLA – La Polizia Locale di Mirandola è intervenuta, nella mattinata di oggi, sabato 15 ottobre, per rimuovere della ghiaia che si trovava sulla sede stradale in viale Gramsci, all’intersezione con via dei Fabbri-Borghetto. Il materiale, che rendeva scivolosa la sede stradale, è ora stato rimosso, anche se una parte solidificata di questo al momento permane tuttora sulla carreggiata. La Polizia Locale di Mirandola invita, dunque, gli automobilisti a prestare attenzione.

