Mirandola, una mostra in ricordo del garibaldino mirandolese Francesco Montanari

MIRANDOLA – In occasione del bicentenario dalla nascita del mirandolese Francesco Montanari (1822 – 2022), il Comune di Mirandola, in collaborazione con il Centro Internazionale di Cultura Giovanni Pico della Mirandola, organizza una mostra dedicata ai personaggi cittadini che contribuirono all’Unificazione d’Italia. La manifestazione espositiva, organizzata presso il “foyer” dell’Auditorium “Rita Levi Montalcini” (Via 29 Maggio), sarà fruibile in tutti i weekend compresi fra il 15 ottobre – data dell’inaugurazione alla quale presenzierà anche il primo cittadino Alberto Greco – e il prossimo 13 novembre.

Francesco Montanari, noto patriota e garibaldino mirandolese, sarà ricordato attraverso libri e documenti esposti all’interno dell’Auditorium Montalcini – facenti parte della Biblioteca/Raccolta privata Picus degli Sgarbanti – che il pubblico interessato potrà ammirare e visionare. Fra questi il prezioso e prestigioso manoscritto di fine 1800, di circa 60 pagine, redatto dall’allora direttore della Gazzetta di Modena, Cesare Ceretti, e rimasto inedito, riguardante proprio la vita di Francesco Montanari. Altri conosciuti garibaldini mirandolesi troveranno spazio all’interno dell’allestimento: trattasi di Augusto Merighi, il senatore del Regno d’Italia Giovanni Tabacchi e l’anarchico Celso Ceretti, di cui saranno esposti preziosi ed importanti documenti.

L’ingresso, per tutta la durata della mostra, sarà libero e gratuito: è richiesta la prenotazione realizzabile inviando una mail all’indirizzo cultura@comune.mirandola.mo.it oppure telefonando al numero 0535-29624.

L’inaugurazione, alla presenza delle autorità cittadine, si terrà presso l’aula Magna dell’Auditorium “Montalcini” Sabato 15 Ottobre alle ore 11.00. La fruibilità sarà garantita nelle giornate di sabato e alla domenica, nei seguenti orari: dalle 10 alle 12.30, con successiva finestra pomeridiana compresa fra le 16.00 e le 19.00.

