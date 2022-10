Ondata di furti a Concordia: tre colpi nella notte di pioggia, rubato anche un ombrello

Ondata di furti a Concordia: tre colpi in una notte. Come si legge sulla stampa locale, i malviventi hanno preso di mira nello scorso weekend la polisportiva di via Togliatti e due abitazioni.

Alla polisportiva comunale un giovane tra i venti e trent’anni è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si intrufolava nella struttura di legno dove ha sede l’amministrazione della società. Per farlo, ha scassinato una delle finestre della struttura. Una volta dentro, ha rovistato ovunque e ha rubato un telefonino. E visto che fuori aveva iniziato a piovere, ha rubato anche un ombrello per non bagnarsi.

I colpi nelle case sono avvenuti nella frazione di Fossa, dove c’è stato un accurato “shopping”: i ladri – si pensa almeno due, se non tre – si sono prima introdotti nel cortile di una abitazione di via Bosco Monastico, da dove hanno rubato un’automobile, una Fiat 600 bianca, poi hanno divelto la recinzione che separa il cortile da un vivaio e lì hanno rubato le due pompe che riforniscono d’acqua il laghetto e, poco lontano, anche un compressore.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017