Piscina di Bomporto, “Parametri per il bando modificati, persi due mesi”

“Accortisi della scelta assolutamente fuori dalla ogni logica e fuori dal tempo e contesto che stiamo vivendo (vedi crisi energetica), sulle precedenti linee di indirizzo e obiettivi volte a definire i termini del bando di rinnovo della concessione per la gestione dell’impianto Piscina “Darsena” scaduto a fine agosto, in merito alla durata della concessione stessa (come avevamo esternato preoccupati della inadeguatezza sin dopo ferragosto due anni erano pochi per sperare di trovare soggetti interessati a partecipare, nella situazione di incertezza attuale), ritornando con enorme ritardo sui propri passi, hanno riemesso la stessa delibera (che sostituisce quella dei 5 agosto), correggendo proprio la parte della durata, che passa da 2 a 3 (più i soliti 2 di rinnovo previe verifiche). https://drive.google.com/…/1wHGK9bMQwhN5CGET3nA…/view…

Quindi in sostanza abbiamo appreso di aver perso altri 2 mesi per capire che le idee ancora non erano molto chiare sul da farsi, nonostante per noi (e per i comuni cittadini) fossero cose ovvie. Vedremo quali saranno le prossime mosse e cosa succederà in questo festival degli imprevisti e delle dubbie o scarse valutazioni, dopo l’ulteriore slittamento dovuta alla recente variante in corso d’opera che ha interessato i lavori di sistemazione e rifacimento degli isolamenti interni alle vasche natatorie dell’impianto, con ulteriori 23.000 euro in più rispetti ai primi costi preventivati (evidentemente in modo sbagliato) di 51k € (eh questa ve l’eravate persa). Stay Tuned per sapere come andrà a finire.

Agg.to: Nel frattempo esce la determina della pubblicazione del bando, senza però che il bando sia pubblicato nella sezione trasparente del sito dell’ente…..quanto meno curioso”.