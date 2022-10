Promozione: scontro diretto tra San Felice e Atletic Cdr Mutina, Virtus Camposanto a Casumaro

di Simone Guandalini – Test importante per il San Felice di mister Molinari nella quinta giornata di campionato del Girone C di Promozione: dopo quattro vittorie in altrettante gare disputate, infatti, la formazione giallorossa attende la visita di un avversario ostico, ovvero la neopromossa Atletic Cdr Mutina, capace di raccogliere ben 10 punti nelle prime quattro giornate, frutto di tre vittorie e un pareggio (all’esordio, contro il Casumaro). Tra le altre formazioni della Bassa modenese impegnate nel Girone C, il Cavezzo punta a confermare il successo arrivato all’ultimo respiro contro il Castelnuovo nell’ultimo turno, sul campo del Porretta 1924, appaiato, a quota 4 punti in classifica, ai biancoazzurri. In cerca di riscatto dopo una partenza complicata, invece, Virtus Camposanto e Quarantolese. La prima, reduce dal ko interno contro il X Martiri, farà visita al Casumaro, mentre la seconda, ancora ferma a quota 0 punti all’ultimo posto in classifica, sarà impegnata sul campo dell’Atletico Spm.

Promozione, Girone C, calendario giornata 5:

Sabato 8 ottobre, ore 15:

Vadese Sole Luna – Calcio Zola Predosa

Domenica 9 ottobre, ore 15.30:

Atletico Spm Calcio – Quarantolese

Casumaro – Virtus Camposanto

Fossolo 76 Calcio – Castelnuovo

Msp Calcio – Faro Coop

Porretta 1924 – Cavezzo

San Felice – Atletic Cdr Mutina

X Martiri – Trebbo 1979

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 12

San Felice 12

Trebbo 1979 10

Atletic Cdr Mutina 10

Faro Coop 9

Castelnuovo 7

Fossolo 76 Calcio 6

Casumaro 4

Cavezzo 4

Atletico Spm Calcio 4

Porretta 1924 4

Msp Calcio 3

X Martiri 3

Virtus Camposanto 2

Vadese Sole Luna 1

Quarantolese 0

