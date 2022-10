Promozione: il San Felice continua a vincere, Cavezzo ok al 93′. Ko V. Camposanto e Quarantolese

di Simone Guandalini – Continua la striscia di vittorie consecutive del San Felice nel Girone C di Promozione: gli uomini di mister Molinari raggiungono, infatti, quota quattro successi in altrettante gare disputate, grazie al successo casalingo contro la Vadese Sole Luna (2-0). A reggere il passo dei giallorossi, ai quali consegna la vittoria una doppietta su calcio piazzato di capitan Sarti (vantaggio su punizione nel primo tempo e raddoppio su rigore nella ripresa), è solo lo Zola Predosa che, grazie al successo 3-0 contro il Fossolo, continua ad affiancare il San Felice al primo posto in classifica a quota 12 punti. Se il San Felice vola sulle ali dell’entusiasmo, un momento totalmente opposto sta vivendo la Quarantolese che, in casa contro il Casumaro, ha rimediato la quarta sconfitta consecutiva (0-2): la formazione mirandolese, ko a causa delle reti di Manfredini nel primo tempo e Testoni nella ripresa, occupa l’ultimo posto in classifica e non riesce a schiodarsi da quota 0 punti. Importante vittoria, invece, per il Cavezzo sul campo del Castelnuovo: il successo per la formazione biancazzurra, che riesce così a rifarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Trebbo, arriva in extremis, grazie ad una rete di Tosse in pieno recupero (93′). Ko interno, infine, per la Virtus Camposanto che, prima, va sotto 2-0 in meno di un quarto d’ora contro il X Martiri, a causa delle reti di Bigini e Marku, poi riesce ad accorciare immediatamente le distanze con Baraldi e a trovare il pareggio nella ripresa con Pecorari e, quindi, getta al vento la rimonta subendo il gol del definitivo 2-3 ancora ad opera di Marku, autore di una doppietta.

Promozione, Girone C, risultati giornata 4:

Faro Coop – Porretta 1924 4-1

Atletic Cdr Mutina – Msp Calcio 2-1

Calcio Zola Predosa – Fossolo 76 Calcio 3-0

Castelnuovo – Cavezzo 0-1 (93′ Tosse)

Quarantolese – Casumaro 0-2 (16′ Manfredini 70′ Testoni)

San Felice – Vadese Sole Luna 2-0 (Sarti, Sarti)

Trebbo 1979 – Atletico Spm Calcio 6-2

Virtus Camposanto – X Martiri 2-3 (7′ Bigini (XM), 11′, 64′ Marku (XM), 13′ Baraldi (V), 51′ Pecorari (V))

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 12

San Felice 12

Trebbo 1979 10

Atletic Cdr Mutina 10

Faro Coop 9

Castelnuovo 7

Fossolo 76 Calcio 6

Casumaro 4

Cavezzo 4

Atletico Spm Calcio 4

Porretta 1924 4

Msp Calcio 3

X Martiri 3

Virtus Camposanto 2

Vadese Sole Luna 1

Quarantolese 0

Foto di copertina: pagina Facebook Quarantolese

