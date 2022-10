Pronto soccorso Carpi, Depietri (Pd): “Chiediamo si trovi una soluzione”

CARPI- Daniela Depietri, segretaria Partito democratico di Carpi, commenta la notizia secondo cui il Pronto soccorso carpigiano potrebbe rimanere con un solo medico di notte per tutto ottobre.

Ecco la nota:

“Come Partito democratico siamo preoccupati per le sorti del Pronto soccorso di Carpi e chiediamo ai dirigenti Ausl di trovare una soluzione.

Ci rendiamo conto che la situazione nei pronto soccorso di tutto il Paese sia drammatica, che sia difficile reperire personale spesso non disponibile a lavorare in quel particolare contesto, ma questo non può portarci ad accettare condizioni di lavoro insostenibili per gli operatori sanitari e contesti inaccettabili per i pazienti.

Le azioni fino ad ora messe in campo non hanno dato i risultati sperati. Ci auguriamo che anche attraverso una collaborazione fra le aziende sanitarie di Modena si possa trovare una soluzione che possa prevedere, fra le altre cose, l’intervento di medici specializzandi che potrebbero garantire con la loro presenza un miglior funzionamento del pronto soccorso.

Chiediamo che ci sia il massimo impegno anche da parte della Regione per dare risposte celeri ai cittadini, quei cittadini che continuano a credere in una sanità pubblica e universale e nella sanità di una Regione come l’Emilia-Romagna al servizio di tutti, senza territori di serie A e di serie B.

Il pronto soccorso di Carpi vede oltre 50 mila accessi l’anno con pazienti provenienti da tutto il modenese e dalle province vicine, soprattutto Reggio Emilia; abbiamo bisogno che al suo interno lavori un numero adeguato di personale”.