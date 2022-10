San Felice, l’Amministrazione risponde all’opposizione: “Ricostruzione pubblica procede”

SAN FELICE SUL PANARO – Attraverso una nota stampa, l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro replica all’opposizione e, in particolare, alle dichiarazioni del segretario Pd di San Felice, Nicolò Guicciardi, e del capogruppo di “Insieme per San Felice”, Andrea Balboni, a proposito della ricostruzione pubblica cittadina:

“La ricostruzione pubblica a San Felice sul Panaro sta procedendo e appare davvero singolare che il locale Pd sostenga il contrario, proprio all’indomani dell’inaugurazione del centro sportivo comunale, avvenuta domenica 9 ottobre, un’opera appunto post sisma da quasi cinque milioni di euro. Certo, come purtroppo ovunque e non solo a San Felice, si stanno scontando gli effetti della pandemia, della crisi mondiale, dell’aumento esponenziale dei prezzi dei materiali e dell’energia e delle conseguenti difficoltà delle imprese, molte delle quali preferiscono pagare le penali e rinunciare ai lavori. Ma questo è sotto gli occhi di tutti, e forse solo il Pd di San Felice non se ne è accorto. Per quanto ci riguarda, l’Amministrazione comunale continuerà il proprio lavoro, pur tra tante difficoltà, per fare sì che la ricostruzione del nostro paese prosegua e l’esempio più lampante di questa volontà è stata proprio l’inaugurazione del centro sportivo, con buona pace del Pd sanfeliciano”.