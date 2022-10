San Felice, il 23 ottobre si festeggia il patrono con la decima edizione della Sagra della frittella

SAN FELICE- Trenino, Santa Messa e tanti spettacoli ed eventi per bambini e ragazzi: domenica 23 ottobre, a San Felice, si festeggia il patrono con la decima edizione della Sagra della frittella.

Il programma della giornata

ore 9.30 Asta bici ritrovate- in largo Posta

ore 10.30- Santa messa nel piazzale della Rocca

ore 11.30- presentazione del progetto di ricostruzione della chiesa parrocchiale

dalle ore 15- spettacolo “Il piccolo circo degli errori” a cura de I burattini della commedia in piazza Matteotti

alle ore 16- “Il tesoro di Sandrone” a cura de I burattini della commedia

ore 16.30- Intaglio della zucca aspettando Halloween con Ilaria Busso

ore 17- da Amici 2021 il ballerino Leonardo Lini nel piazzale della Rocca

ore 18- dj set by Govo in via Mazzini

