San Felice, revisione vincolo tutela edifici danneggiati dal sisma: domande entro il 2 novembre

SAN FELICE SUL PANARO – C’è tempo fino alle 23.59 di mercoledì 2 novembre 2022 per presentare la domanda al Comune di San Felice sul Panaro per la revisione del vincolo di tutela degli edifici cittadini di interesse storico-architettonico, danneggiati dal sisma del 2012, compresi quelli che non hanno ottenuto contributi pubblici per la ricostruzione.

Molti di questi immobili, tutelati dal piano strutturale comunale, versano attualmente in uno stato di degrado che può renderli anche pericolosi e che comunque non giustifica più il mantenimento del vincolo stesso. Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere una revisione dei vincoli di tutela relativi al patrimonio edilizio storico architettonico comunale, danneggiato dal sisma, eccezion fatta per quello collocato nel centro storico.

Un avviso pubblico ha fissato i requisiti per poter avanzare le domande di “revisione” del vincolo, demandando a una Commissione tecnica interna, appositamente nominata dalla Giunta comunale, la rispondenza ai requisiti fissati dal bando e la valutazione circa la loro ammissibilità. Successivamente sarà redatta la variante al Piano della Ricostruzione che il Consiglio comunale adotterà e, ad avvenuta pubblicazione, approverà in via definitiva. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di San Felice sul Panaro: www.comunesanfelice.net

