Sgomberato rave party nel modenese: identificati 50 giovani

MARANO- I carabinieri della Compagnia di Sassuolo e della Tenenza di Vignola sono intervenuti all’alba in un casolare alla periferia di Marano sul Panaro dove era stata localizzata una festa aperta al pubblico: non autorizzata e sprovvista dei presidi di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

Sul posto sono state fatte convergere più pattuglie dell’Arma delle Stazioni Carabinieri limitrofe che hanno identificato circa cinquanta giovani. La festa non autorizzata è stata interrotta, evitando che si creassero problemi di ordine e sicurezza pubblica. I controlli – pianificati nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – proseguiranno in tutti i fine settimana, di intesa con le altre Forze di Polizia.

