Tentata effrazione al cimitero di Finale Emilia

FINALE EMILIA – Un tentativo di effrazione si è verificato nei giorni scorsi al cimitero di Finale Emilia. Come riporta il Comune, infatti, sarebbe stato proprio un tentativo di forzarne l’apertura a provocare la rottura del motore del cancello di ingresso del cimitero di Finale Emilia e a impedirne, in questi ultimi giorni, la chiusura automatica. In attesa di poter intervenire per sostituire o riparare l’apparecchiatura danneggiata, spiega l’Amministrazione comunale, l’apertura e chiusura del cimitero avverranno manualmente, secondo gli orari previsti.

