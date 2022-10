Unimore aderisce al Festival dello Sviluppo Sostenibile: tutti gli eventi dal 6 al 9 ottobre

MODENA- Unimore aderisce al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da Asvis – Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, con una serie di seminari, talk, visite e workshop mirati per approfondire i diversi aspetti della Sostenibilità, che si terranno da giovedì 6 a domenica 9 ottobre.

La prima iniziativa, “Mondi Danneggiati” Etnografia, crisi ambientale e salute nel Mezzogiorno industrializzato, prevede una relazione su cosa significhi fare etnografia di una crisi ambientale e dell’impatto sulla salute, ma anche un dibattito con il pubblico sulle questioni metodologiche proprie dell’etnografia. L’appuntamento è giovedì 6 ottobre, a partire dalle ore 15.45, all’Osservatorio Geofisico di Modena, che per l’occasione sarà aperto alle visite.

Il giorno successivo, venerdì 7 ottobre, l’appuntamento è doppio: al Dipartimento di Economia Marco Biagi si parlerà di Sostenibilità di Genere, nel corso di un seminario, che prenderà il via alle ore 16.00, organizzato in collaborazione con il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Economia, Politiche Pubbliche e Sostenibilità; alla stessa ora al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore, si parlerà di “Sostenibilità nella filiera della canapa” , prendendo in esame differenti aspetti di questa materia.

Nella giornata di sabato 8 ottobre sarà la Fondazione Marco Biagia fare da sfondo alle iniziative targate Unimore in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile:il mattino dalle ore 10.00, si discuterà di microplastiche e sfide della transizione ecologica mentre nel pomeriggio, dalle ore 16.00, i temi affrontati spazieranno dalla biodiversità alle sfide dell’elettrificazione, fino all’idrogeno, le celle a combustibile e la sostenibilità in un clima che cambia.

Nella giornata di domenica 9 ottobre, l’Osservatorio Geofisico di Modena ospiterà la mostra fotografica “Stimela” di Luca Sola. A partire dalle ore 10.00 sarà possibile visitare l’Osservatorio* ed il progetto fotografico: le visite saranno ad accesso libero dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.Alle ore 16.30 è previsto un dialogo a distanza con il fotografo e documentarista, per parlare di migrazioni e cambiamenti climatici partendo dal progetto fotografico Stimela.

“Le istituzioni, e fra esse le Università, sono uno dei pilastri dello Sviluppo Sostenibile. Unimore aderisce alla RUS, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, e condivide la finalità di diffondere cultura e buone pratiche di sostenibilità anche all’esterno dell’Ateneo, nei propri ambiti di competenza ed esperienza. Il Festival è una ulteriore occasione di contatto e condivisione con il territorio e la cittadinanza su temi di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale” – ha commentato la professoressa Grazia Ghermandi, delegata del Rettore alla Sostenibilità.

Il programma completo è disponibile sul sito Unimore Sostenibile.

La sesta edizione del Festival si Asvis proseguirà poi fino al 20 ottobre, per un arco temporale complessivo di 17 giorni, tanti quanti i “Sustainable Development Goals”, (SDGs), i 17 obiettivi interconnessi definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”.