A fuoco il tetto di un’abitazione a Carpi: sul posto i vigili del fuoco

CARPI- I vigili del fuoco sono intervenuti in via Allegretti, in località Budrione, per l’incendio di una porzione di tetto di un’abitazione. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero all’interno dell’immobile.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’edificio ancora in corso

Carop

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017