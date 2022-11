Carpi, camion sbanda e perde il carico: strada ricoperta di bottiglie di Coca Cola

CARPI- Migliaia di lattine e bottiglie sulla carreggiata nord dell’A22 all’altezza di Carpi: a perdere il carico è stato un camion che trasportava le confezioni della famosa bevanda e che, per cause ancora in fase di accertamento, ha pericolosamente sbandato finendo contro il guard rail centrale.

Lunedì 14 novembre il mezzo pesante stava viaggiando sull’Autostrada del Brennero verso sud, ma tutto il carico è finito sulla carreggiata opposta, dove sopraggiungeva un altro camion: che ha preso in pieno le bottiglie, riuscendo a fermarsi solo parecchi metri dopo.

Il camionista alla guida del mezzo che trasportava il carico di Coca Cola è rimasto ferito in modo lieve, illeso il conducente dell’altro tir.

L’incidente, avvenuto dopo le 18, ha comportato comprensibili ripercussioni al traffico autostradale, in un orario in cui la Brennero è ancora trafficata: il traffico in direzione nord è rimasto fermo, ma le corsie sono state poi gradualmente liberate.

