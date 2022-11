Carpi, con il duo Rizzi-Lucchesini torna la classica al Comunale

CARPI- Dopo l’applaudito esordio del 30 ottobre, con il violinista russo Boris Belkin e l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, domenica 20 novembre è in programma il secondo appuntamento della rassegna di musica classica al Comunale di Carpi.

Sul palco un duo italiano d’eccezione: il violinista Marco Rizzi e il pianista Andrea Lucchesini, per un programma incentrato sulla Francia, che spazierà da Claude Debussy (“Sonata in sol minore, L 148”) a Cesar Franck (“Sonata in la maggiore”) nel bicentenario della nascita, passando per Reynaldo Hahn (“Sonata in do maggiore”).

Commenta il Maestro Carlo Guaitoli, direttore artistico del Teatro cittadino: «E’ un concerto da non perdere, sia per l’occasione di sentire due dei musicisti italiani più apprezzati a livello internazionale; sia per il programma interessante, intrigante, di non comune ascolto. Fra i brani anche la “Sonata” di Franck considerata una delle composizioni più importanti, per espressività e struttura, del repertorio per violino e pianoforte».

Come tutti gli appuntamenti della rassegna, il concerto inizierà alle ore 17:00 (apertura porte 30 minuti prima).

Informazioni e biglietteria: InCarpi (Sala ex-Poste di Palazzo dei Pio piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it

Telefono e WhatsApp 059649255.

Oltre ai singoli biglietti per tutte le date della stagione, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, la nuova formula che prevede un “carnet” di almeno cinque biglietti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita. Gli spettacoli del Comunale sono anche acquistabili su www.vivaticket.com.