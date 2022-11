Carpi, si schianta con la moto contro una Range Rover. Grave un 15enne

CARPI- Ha 15 anni il giovane rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente all’incrocio tra la Tangenziale Losi e via Molinari, a Carpi.

Il ragazzo era in sella alla sua moto quando- per cause ancora al vaglio della Polizia locale delle Terre d’Argine- ha impattato una Range Rover: finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando diversi traumi.

Sul posto i soccorsi del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso e trasportato il 15enne all’ospedale Maggiore di Bologna.

Al momento non si conoscono le esatte condizioni del ragazzo.

La Polizia Locale ha chiuso al transito lo svincolo verso via Molinari per consentire le operazioni di soccorso ed eseguire i rilievi.

