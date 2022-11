Cpl Concordia, un 2021 all’insegna dell’efficientamento energetico e della digitalizzazione

CONCORDIA- Cpl Concordia, azienda multiservizi dell’energia, mette al centro la Responsabilità sociale d’Impresa che da 20 anni relaziona in forma di Bilancio di Sostenibilità, grazie ad un tour nelle proprie sedi- terminato il 16 novembre- durante il quale sono stati illustrati i principali risultati dell’impresa sui temi ambientali e sociali.

Si scopre così che nel 2021 oltre 11 milioni di euro sono stati destinati all’efficientamento energetico e digitalizzazione per i principali clienti e gli investimenti in sostenibilità aziendale ammontano a 1,4 milioni di euro.

Sono 275mila le tonnellate di CO2 evitate grazie alla cogenerazione, 45mila i Megawattora prodotti con il fotovoltaico, 92mila le tonnellate di rifiuti recuperati dalle lavorazioni con una percentuale del 99%.

Ci sono stati riconoscimenti per la guida sicura e consapevole – sono oltre 1100 i mezzi presenti in azienda – e diverse iniziative di salvaguardia per l’ambiente, ad esempio la messa a dimora di 2000 alberi nella città di Roma e 400 ulivi adottati in Toscana, tramite l’iniziativa The Roots of Change.

“Siamo fortemente impegnati per una transizione energetica efficace, sostenibile e rapida a vantaggio dell’ambiente, delle imprese e dei cittadini”- ha dichiarato il presidente di CPL CONCORDIA Paolo Barbieri.

Il tour è stato inoltre l’occasione per la consegna delle Borse di studio “Le radici del futuro” a diplomati degli istituti superiori tecnici e commerciali più rappresentativi del territorio di ogni sede: le giovani eccellenze italiane hanno ricevuto un totale di 6000 euro per il loro impegno scolastico e la capacità di collaborare e crescere nelle competenze anche nei confronti del mondo dell’impresa.

A dicembre saranno erogati i Premi di studio ai figli dei soci meritevoli del valore di ulteriori 6000 euro, per significare l’attenzione alla formazione delle generazioni future.

“L’azienda infine ha deciso di erogare a ciascun socio 300 euro sotto forma di welfare per contribuire ai budget familiari in questo periodo di inflazione e caro energia”- ha concluso Barbieri.