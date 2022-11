Emil Banca assume a tempo indeterminato 24 giovani

MODENA- Ci sono anche dei modenesi tra i 24 ragazzi nella fascia di età 24-32 anni, tutti laureati in materie economiche o giuridiche, che dalla scorsa settimana sono stati assunti da Emil Banca con un contratto a tempo indeterminato.

Lavoravano già in Emil Banca, sei di loro avevano iniziato durante la pandemia con uno stage poi trasformato in contratto a tempo determinato a inizio 2021.

Avendo dimostrato professionalità e capacità di lavorare in modo cooperativo, il loro contratto è stato stabilizzato. Circa la metà sono operatori di sportello, gli altri lavorano a supporto della rete o negli uffici interni.

Con queste assunzioni Emil Banca oggi può contare su 760 dipendenti, di cui il 96% assunto a tempo indeterminato.

«Siamo felici di poter accogliere nella nostra famiglia tanti ragazzi che durante il periodo che hanno passato con noi con un contratto a tempo determinato hanno dimostrato competenza, impegno e condivisione dei valori che caratterizzano la nostra cooperativa di credito – afferma il responsabile del personale e organizzazione di Emil Banca Stefano Savini – In un momento in cui il mercato del lavoro appare particolarmente dinamico e competitivo, diventa sempre più difficile attrarre talenti in linea con le posizioni ricercate e valori coerenti con quelli della nostra banca. È per questo che nelle aree in cui siamo presenti abbiamo organizzato i Talent Day Emil Banca, giornate di prove e orientamento aperte a tutti i laureandi e neolaureati in economia, giurisprudenza o titoli equivalenti».