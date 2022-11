Festa dell’Albero 2022: a Nonantola la gara di Orienteering al parco della Pace

NONANTOLA- Domenica 20 novembre 2022 è in programma a Nonantola la “Festa dell’Albero”.

L’appuntamento proposto dal Comune di Nonantola si apre alle 14 30 con le attività di Legambiente Circolo “Il ponte”, in particolare con la piantumazione di alloro ed essenza di mirabolano nel cortile delle scuole Alighieri in via Grieco, mentre dalle ore 15 scatta al Parco della Pace la distribuzione gratuita di alberi del progetto “Mettiamo radici per il futuro”.

Sempre nel pomeriggio, dalle ore 15 al Parco della Pace i bambini dai 5 ai 10 anni (necessaria la partecipazione dei genitori) saranno coinvolti nella gara di Orienteering “Bussole tra i rami”. A ogni squadra sarà consegnata una cartina e una bussola, e nel minor tempo possibile i partecipanti dovranno trovare i punti segnati nella cartina. In ogni luogo si nasconderà una domanda per conoscere meglio gli alberi del territorio.