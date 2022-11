Finale Emilia, “Alberi liberi”: progetto di riforestazione dell’associazione Rumon

FINALE EMILIA – Domenica 13 novembre, presso Mani Tese, in via per Camposanto 7/A, a Finale Emilia, è in programma un evento organizzato dall’associazione di promozione sociale Rumon, nata dopo un anno di lavoro da sette ragazzi della Bassa modenese. L’evento consiste nella concretizzazione di un progetto di riforestazione intitolato “Alberi liberi”: l’obiettivo è quello di piantare più alberi possibile in minor tempo possibile, usando la cultura e la socialità come mezzo per farlo. Dopo la piantumazione degli alberi, è in programma un pranzo, accompagnato dalle musica di Martina Platone e dei Trillici: si terrà, poi, una conferenza con ospiti quali Eleonora Tommasini, Palma Costi, la dirigenza di Mani Tese e i ragazzi di Rumon. La cittadinanza è invitata a partecipare.

