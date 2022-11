Finale Emilia in lutto per la scomparsa di Andrea Balboni

FINALE EMILIA – Finale Emilia in lutto per la scomparsa di Andrea Balboni, in passato storica colonna del servizio informatico del Comune di Finale Emilia, poi passato al Ced dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Il Comune di Finale Emilia lo ricorda così attraverso le proprie pagine social:

“Sapevamo delle sue condizioni di salute, quando se ne accennava tra i dipendenti lo si faceva quasi sottovoce per rispetto e forse per darci la speranza che ce l’avrebbe fatta. Invece non è stato così. Andrea Balboni oggi ci ha lasciato. Per anni è stata una colonna del servizio informatico del comune di Finale, prima di passare al Ced dell’Ucman. Ma anche in quella veste, finché la sua salute glielo ha permesso, non ci ha mai fatto mancare il suo aiuto, la sua incredibile capacità di rendere risolvibili problematiche informatiche che ai più parevano insuperabili. Andrea era anche un bravissimo ragazzo, legatissimo alla famiglia, alla moglie e ai due figli. A tutti loro, ai genitori, ai fratelli e a tutti i familiari va l’abbraccio e la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale”.

