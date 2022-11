Finale Emilia, per la giornata contro la violenza sulle donne anche una lezione di autodifesa gratuita

E’ prevista anche una lezione di autodifesa gratuita nell’ambito degli eventi promossi a Finale Emilia per la giornata contro la violenza sulle donne

L’appuntamento è in programma lunedi sera alle 20, alla palestra Anthea Fitness, l’istruttore Gaetano Ferraresi terrà una lezione di autodifesa, aperta a tutte le donne (adesioni gratuite al 3383529873).

Questo il programma dei prossimi appuntamenti:



23 NOVEMBRE, ore 18.30, Nuovo Cinema Corso e Pub Agorà

Lìberati vol.3 – Sosteniamo le donne, sosteniamo la pace e la libertà di genere.

Una serata di riflessione su tutto ciò che nella routine di ogni giorno possiamo fare per contribuire ad un mondo riconoscente di titoli e meriti nei confronti delle donne, dove nessuno deve essere screditato, etichettato o non considerato.

Organizzazione a cura di Manitese, Manigolde, Donne in Centro, Io #cimettolafaccia



25 NOVEMBRE, ore 11.00, Piazza Verdi

Aperitivo Solidale: ApperòilCAV.

A cura di Centro Aiuto per la Vita 27 NOVEMBRE, ore 21.00, Biblioteca Comunale Pederiali

Noi Donne di Teheran: Farian Sabahi dialoga con Elena Malaguti.

Incontro organizzato da Comune di Finale Emilia

Eventi collaterali:

In tutti gli edifici comunali sarà presente il “posto occupato”, inoltre il Comitato Commercianti e Attività Produttive di Finale Emilia organizza una raccolta fondi tramite la vendita di magliette e predisporrà vetrine a tema per la ricorrenza

Sono in totale due le settimane di eventi per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizzati grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e diverse associazioni e organizzazioni del territorio: Centro Antiviolenza Ucman, Comitato Commercianti e Attività Produttive di Finale Emilia, Manigolde sartoria sociale, Associazione Mani Tese Finale Emilia, Io #cimettolafaccia, Centro di aiuto alla vita, Nuovo Cinema Corso, La Stazione Rulli Frulli.