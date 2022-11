Finale Emilia, scontro auto e mezzo pesante

FINALE EMILIA- Incidente stradale nella mattinata di mercoledì 16 novembre, intorno alle ore 9, a Finale Emilia.

A scontrarsi una vettura e un mezzo pesante in via per Ferrara.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che una persona a bordo dell’auto sia stata assistita dai sanitari del 118 e trasportata per accertamenti al Pronto soccorso

Sul posto i volontari dei vigili del fuoco del locale distaccamento per la messa in sicurezza dei due mezzi e gli agenti di polizia locale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017