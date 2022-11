Focus sugli appalti europei, due seminari gratuiti di Unioncamere

Unioncamere Emilia-Romagna nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, promuove due webinar dedicati agli appalti europei per sensibilizzare le imprese sulla possibilità di partecipare alle gare europee fornendo informazioni pratiche per orientare e accompagnare le aziende nell’individuazione e valutazione delle opportunità presenti in base al proprio settore di attività e alla propria realtà aziendale. L’iniziativa è organizzata da Promos Italia, in collaborazione con Unioncamere Europa e Unioncamere Nazionale.

Le date dei due webinar, alternative, sono: martedì 29 novembre (ore 10-12)

registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/5759302805465649167

e mercoledì 14 dicembre (ore 9.30 -11.30)

registrazione:https://register.gotowebinar.com/register/2167176327974605070

I due appuntamenti saranno anche l’occasione per presentare alle imprese partecipanti il nuovo servizio di tender assessment finalizzato a valutare l’adeguatezza delle imprese a partecipare alle gare d’appalto europee e internazionali.

Settori principalmente interessati dagli appalti europei: lavori di costruzione; apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale; servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione; servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza; servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali; servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto; attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto; servizi di riparazione e manutenzione.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017