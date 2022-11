Hockey in line, gli Scomed Bomporto under 16 debuttano a Empoli

BOMPORTO- Dopo il debutto degli Scomed Bomporto Under 12 e Under 14 è ora il turno della formazione Under 16 che domenica domenica 20 novembre a Empoli sarà impegnata nella prima di Campionato regionale contro la formazione di casa e quelle di Forlì e Parma.

La squadra, come sempre succede ad ogni inizio di campionato, presenterà solide certezze e importanti novità che saranno messe alla prova in questi incontri e daranno la misura sui punti dove i Bomportesi dovranno concentrarsi . Questo il programma della giornata a Empoli : Ore 10:00 Empoli-Bomporto Ore 11.30 Forli –Parma Ore 13:30 Bomporto-Forlì Ore 15.00 Empoli – Parma

La formazione Scomed Bomporto Under 16 : CORAZZARI E.-MARCHICA-ZANELLA-IDRIZOSKI-ALLEGRETTI-PARMEGGIANI- CORAZZARI R.-REBECCHI-TOMASINI-BERGAMINI A.-RAIMONDI

ALL.BERGAMINI ANDREA-LUCCHINI ANGELO

