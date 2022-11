Hockey, inizio in salita per gli Scomed Bomporto Under 12 nel campionato regionale

Inizio in salita per gli Scomed Bomporto Under 12 che domenica, a Ferrara, in campionato regionale, hanno rimediato due sconfitte in altrettante partite.

Niente di allarmante, comunque, per i bomportesi che, presentandosi a questa prima di campionato con una formazione completamente rinnovata rispetto a quella dell’anno scorso, hanno pagato l’incapacità di segnare nelle conclusioni tentate, che non ha comunque impedito la realizzazione del primo gol in partita della giovanissima Sara Venturato.

Questi i risultati della giornata :

FERRARA-SCOMED BOMPORTO 5-1 ( Per gli Scomed Bomporto goal di: Sara Venturato)

SCOMED BOMPORTO – IMOLA 0-5

Nella foto seguente: La formazione Scomed Bomporto Under 12 a termine della giornata

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017