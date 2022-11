“Il peggior lavoro della mia vita”: a Carpi l’ottavo appuntamento della rassegna “Pomeriggio al cinema”

CARPI- Milann è un orfano la cui vita, segnata dalla prematura morte dei genitori in un incidente, sembra destinata a essere quella di un perdente: eterno bambino inconcludente, immaturo, sempre alle prese con debiti e creditori, riesce anche a farsi licenziare dal supermercato in cui lavora. Ma non basta: a causa del litigio con un’anziana cliente, decisamente degenerato, è accusato di tentato omicidio e atti vandalici, e per non finire in prigione accetta malvolentieri di svolgere 300 ore di servizi sociali presso la casa di riposo Les Mimosas. Dopo un inizio burrascoso, i pensionati si affezionano a lui, offrendogli una visione diversa della vita: soprattutto Lino Vartan, ex pugile.

Questa la trama di ‘Il peggior lavoro della mia vita’, commedia leggera e frizzante- nella migliore tradizione francese- non priva di humour e delicatezza, che costituirà l’ottavo appuntamento della rassegna ‘Pomeriggio al cinema’, mercoledì 16 novembre, alle ore 15.00, presso il cinema ‘Space City’ di Carpi. Un film il cui protagonista Kev Adams, che interpreta Milann, sembra essersi cucito addosso il ruolo: solo un grande Gérard Depardieu, che quando non è irascibile brontola e bofonchia, riesce a tenergli testa. ‘Pomeriggio al cinema’ è promosso dall’Università Natalia Ginzburg con il patrocinio del Comune di Carpi e il sostegno della Fondazione CR Carpi. Prossimo appuntamento, il 23 novembre, sarà quello con “Regine del campo”: interessante storia di emancipazione femminile in ambito sportivo.

