Minaccia i clienti del supermercato con il coltello, paura alla Coop

CASUMARO, FINALE EMILIA – Minaccia i clienti del supermercato con il coltello, paura alla Coop di Casumaro. E’ successo l’altro pomeriggio nel centrale supermercato della frazione che si divide tra Finale Emilia e Cento. Un 35enne di origini marocchine armato di coltello ha dato in escandescenze, arrivando a minacciare direttamente un cliente, poi ha aggredito i carabinieri intervenuti.



Dopo le cure dei sanitari del 118, intervenuti per sedare l’individuo violento, il 35enne è stato portato nelle camere di sicurezza della stazione Carabinieri di Ferrara, in attesa del giudizio di convalida dell’arresto – avvenuta sabato, con applicazione della misura cautelare in carcere – e del rito direttissimo. Dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è adesso in carcere

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017