Mirandola, alla lite per il parcheggio spunta un coltello

MIRANDOLA – La lite condominiale poteva sfociare in qualcosa di peggio l’altro pomeriggio a Mirandola. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per portare la calma in condominio in zona centrale, dove tutto era iniziato per una questione di parcheggi. Gli animi si sono scaldati, e a un certo punto un inquilino ha tirato fuori un coltello, incurante della presenza sul posto anche di minorenni. Pare che questa persona non sia nuova a uscite del genere e che Polizia e Carabinieri siano intervenuti altre volte per comportamenti violenti.

Questa volta sono dovute intervenire tre pattuglie per riportare la calma e rassicurare, anche questa volta, chi ormai da tempo ha paura della situazione.

