Mirandola, Fiera Mercato Francia Corta: tutte le modifiche alla viabilità

MIRANDOLA- In occasione della tradizionale Fiera Mercato Francia Corta– prevista a Mirandola sabato 19 e domenica 20 novembre- gli agenti di polizia locale informano che verrà sospesa la circolazione nelle seguenti vie cittadine:

– piazza Costituente

– via Pico (tratto compreso tra via Focherini e via Cavallotti)

– via Cavallotti

– via Curtatone

– via Nazario Sauro

– piazza Castello

– viale Circonvallazione (nel tratto compreso tra la rotatoria Fulvia/Libertà ed il Semaforo Nord)

– via Spalti, via Picasso – via Quartieri – via Franciacorta – via Castelfidardo (tratto compreso tra via Montanari e la Circonvallazione) – via Delle Mura Le disposizioni di Divieto di sosta con rimozione e divieto di transito saranno valide dalle 11:00 di sabato 19 novembre fino alle 06:00 di lunedì 21 novembre.

