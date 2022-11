Morte di Alice Neri, Ascari (M5S): “Non assistere impassibili a questa strage di donne”

La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari interviene sulla morte di Alice Neri, la 32enne residente a Rami di Ravarino, trovata carbonizzata venerdì sera all’interno del baule della sua auto nelle campagne di Fossa di Concordia.

“Mi aspetto che le indagini portino presto ad assicurare alla giustizia il responsabile. Non possiamo assistere impassibili a questa strage di donne: ho depositato per prima una mozione che impegna il Governo ad attuare interventi concreti per migliorare la normativa. Lo ripeto e lo ripeterò sempre: l’educazione all’affettività, al rispetto delle differenze di genere e non solo deve partire dai primi banchi di scuola ed è necessaria la formazione per i docenti ma anche per le forze dell’ordine. Altrimenti ci troveremo sempre dinanzi a tali atrocità”.