Nonantola, al Teatro Troisi va in scena “Pulcetta dal naso rosso”

NONANTOLA- Si apre domenica 20 novembre 2022 alle ore 17 al Teatro Troisi di Nonantola la stagione “Teatro Ragazzi” proposta da ATER Fondazione e dal Comune di Nonantola. Il primo spettacolo in cartellone è “Pulcetta dal naso rosso” di e con Valentino Dragano di Kosmocomico Teatro.

Il protagonista della storia è Pulcetta, clown in un circo. È anche piuttosto bravo nel suo lavoro, infatti riesce a far ridere proprio tutti. Inaspettatamente però un giorno Pulcetta perde il suo Naso Rosso, senza il quale è costretto ad interrompere la sua attività e partire in un lungo viaggio nella speranza di ritrovarlo, chiedendo a tutti i personaggi che incontrerà, fino a chiedere informazioni alla Luna, e scoprire che in realtà il suo Naso Rosso è sempre stato vicino a lui.

Età consigliata: dai 4 anni