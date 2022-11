Nonantola, diffamarono sui social la sindaca Nannetti: a processo sei haters

NONANTOLA – Invasero la bacheca social della sindaca di Nonantola, Federica Nannetti, con insulti e offese dopo la pubblicazione di una foto che ritraeva una donna dormire in auto a causa delle ristrettezze economiche, accusando la prima cittadina nonantolana di non occuparsi a dovere dei propri concittadini. Per questo, riporta “Il Resto del Carlino”, in riferimento a fatti avvenuti nell’ottobre del 2018, sei haters sono ora finiti a processo, dopo che nei loro confronti è stato emesso un decreto penale di condanna. Le forze dell’ordine erano riuscite a risalire all’identità degli haters dopo la denuncia della sindaca, scattata a causa delle espressioni offensive contenute nei post pubblicati dagli haters sui social network. Ora, per i sei haters è scattato il processo, in cui sono accusati di diffamazione sui social

