San Soucis, la giovane cantante premiata da Mtv è la figlia dell’ex ministra Kyenge

MODENA- L’ascesa nel panorama musicale della cantante modenese Giulia Grispino, in arte Sans Soucis, è stata vertiginosa, con una brusca accelerazione nelle ultime settimane: la giovane- classe 1995- è stata infatti scelta recentemente da Mtv come artista di punta grazie al suo ultimo singolo «All over this party».

Una determinazione, quella per la musica, che Sans Souci ha ereditato dalla mamma Cecile Kyenge- ex ministra dell’integrazione nel Governo Letta- che, con la stessa perseveranza, è scesa in politica diventando poi europarlamentare.

Da anni Giulia insegue il suo grande sogno nel mondo della musica e, dopo aver sostenuto un provino per entrare a X Factor, ha deciso di volare all’estero- prima a Boston e poi a Londra- per studiare e crearsi nuovi contatti con importanti produttori.

E’ nato così il progetto Sans Soucis: uno stile deciso e particolare che mixa la rumba del Congo, il cantautorato italiano ma anche r’n’b e la musica elettronica.

Lo scorso ottobre, dopo anni di lavoro, è arrivato l’importante riconoscimento di Mtv che ha fatto conoscere al grande pubblico il video dell’ultimo singolo di Giulia.

