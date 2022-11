Seconda Categoria: la Mirandolese batte la Vis San Prospero e la aggancia al terzo posto. Ko Medolla e Sanmartinese

di Simone Guandalini – Terzo successo consecutivo, nel Girone F di Seconda Categoria, per la Mirandolese, che, dopo alcune difficoltà nelle prime gare stagionali, sembra aver ingranato la marcia giusta e, grazie al successo casalingo nel derby della Bassa contro la Vis San Prospero, aggancia i rivali di giornata al terzo posto in classifica, a quota 17 punti (- 4 dalla Fortitudo Modena prima, vittoriosa 2-4 contro il Baracca Beach). Non lascia, dunque, strascichi per la formazione mirandolese l’eliminazione dalla Coppa Emilia Modena avvenuta in settimana per mano del Medolla: sotto nel primo tempo a causa di una rete di Garuti, che porta in vantaggio la Vis San Prospero, la Mirandolese trova il pari con un rigore del solito Veronesi. A ribaltare il match è, poi, Bianchi, che, dopo un ottimo inserimento in area, batte il portiere ospite di destro. Veronesi, infine, chiude il match con la doppietta personale che vale il definitivo 3-1. Tra le altre formazioni in lotta per le posizioni di vertice del Girone F di Seconda Categoria, la Villa d’Oro si impone 2-1 nello scontro diretto contro la Polisportiva Saliceta, mentre il Medolla cade a sorpresa sul campo della Cabassi Union Carpi (3-1): non basta alla formazione medollese la rete di Salvioli, che pareggia l’iniziale vantaggio della formazione carpigiana firmato da Lansone. Salzano e lo stesso Lanzone trovano, infatti, le reti del 2-1 e del 3-1, che chiudono il match e consentono alla Cabassi Union di Carpi di salire a quota 9 punti in classifica e superare, in questo modo, la Sanmartinese, che cade 1-0 sul campo del Campogalliano, subendo la quinta sconfitta consecutiva. Ora la Sanmartinese è terzultima in classifica, in piena zona playout. 2-2, infine, nello scontro di metà classifica tra Carpine e Rivara.

Nel Girone G di Seconda Categoria, invece, dopo la buona prestazione, valsa, però, una sconfitta (1-0) nella gara di esordio contro il Real Sala Bolognese, trova il primo successo il neo tecnico dello Junior Finale Franco Brandolini. La formazione finalese supera, infatti, 2-1 il Crevalcore ora sesto in classifica e sale, in questo modo, a quota 10 punti in classifica uscendo, almeno momentaneamente, dalla zona playout. Al 23′ passa lo Junior Finale: punizione di Avanzi letta male dal portiere ospite e palla che finisce in fondo al sacco. Tre minuti più tardi, Avanzi concede il bis, sempre su calcio di punizione, firmando il doppio vantaggio per la formazione finalese. Passa un minuto ed il Crevalcore accorcia: fallo di Dall’Osso e rigore che Cavani trasforma (2-1). Finale col brivido: al 95′ lo Junior si salva, con Mogavero che calcia alto da due passi, fallendo l’occasione per il 2-2.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 9:

Virtus Mandrio – Don E., Monari 1-1

Baracca Beach – Fortitudo Modena Calcio 2-4

Cabassi Union Carpi – Medolla 3-1 (Lansone (C), Salvioli (M), Salzano (C), Lansone (C))

Campogalliano – Sanmartinese 1-0 (Scapoccin)

Carpine 1954 – Rivara 2-2

Mirandolese Folgore – Vis San Prospero 3-1 (Garuti (V), rig. Veronesi (M), Bianchi (M), Veronesi (M))

Villa d’Oro Calcio – Polisportiva Saliceta 3-1

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Fortitudo Modena Calcio 21

Polisportiva Saliceta 18

Mirandolese Folgore 17

Vis San Prospero 17

Villa d’Oro Calcio 16

Campogalliano 16

Medolla 15

Carpine 1954 12

Rivara 11

Virtus Mandrio 10

Cabassi Union Carpi 9

Sanmartinese 8

Don E. Monari 4

Baracca Beach 2

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 9:

Balca Poggese – Real Sala Bolognese 2-1

Junior Finale – Crevalcore 2-1 (23′ 26′ Avanzi J), 27′ rig. Cavani (C))

Libertasagile Vigorpieve – Real Borgo F.C. 5-0

Rainbow Granarolo – XII Morelli 2-2

Reno Centese – Petroniano Idea Calcio 1-5

San Donato – Atletico Borgo 1993 0-2

Siepelunga Bellaria – Bevilacqua 3-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Petroniano Idea Calcio 22

Siepelunga Bellaria 20

Real Sala Bolognese 18

Balca Poggese 17

XII Morelli 15

Crevalcore 14

Atletico Borgo 1993 13

Libertasagile Vigorpieve 12

Rainbow Granarolo 11

San Donato 10

Junior Finale 10

Bevilacqua 8

Reno Centese 5

Real Borgo F.C. -1

Foto di copertina: Instagram Mirandolese

