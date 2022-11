Sicurezza, Noi Sanfeliciani: “Problematica riguarda tutta l’Area Nord, non solo San Felice”

SAN FELICE – Attraverso una nota stampa, il gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di San Felice “Noi Sanfeliciani” interviene sulla questione sicurezza dopo gli ultimi casi di cronaca che hanno riguardato le rapine avvenute a Finale Emilia e i furti nelle villette a Concordia e San Possidonio:

“Era solo il 30 agosto quando il locale Pd gridava ai quattro venti che a San Felice esisteva un problema di sicurezza, fatto salvo poi evidentemente non accorgersi di una realtà molto diversa.

Purtroppo, come ci sta dimostrando la cronaca di questi giorni, la sicurezza è un problema che riguarda tutta l’Area Nord e non solo. Troviamo quindi sconcertante e persino grottesco che il Pd sanfeliciano, in occasione di ogni furto che accade in paese, se ne esca con un comunicato stampa accusando l’attuale Amministrazione di chissà cosa, fingendo di non vedere che il problema è molto più ampio e travalicata i confini del nostro Comune.

Vorremmo comunque ricordare ai democratici che l’attuale Amministrazione ha fatto per la sicurezza del paese più di quanto hanno fatto le precedenti in vent’anni. Ha, per esempio, tirato fuori dai cassetti un polveroso e dimenticato progetto di una nuova caserma dei carabinieri al quale, lavorando con tenacia, ha dato nuovo impulso, avviando, con la cessione gratuita al Demanio dell’area su cui sorgerà la caserma, l’iter per la sua realizzazione. Ha fatto installare, grazie alla collaborazione con Rfi, ben 25 nuove telecamere nella stazione ferroviaria cittadina, che non era coperta in modo propriamente efficace dalla videosorveglianza, per usare un garbato eufemismo.