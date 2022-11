Violenza sulle donne, a San Felice una sedia rossa per dire no

SAN FELICE SUL PANARO – Davanti all’ingresso del municipio di San Felice sul Panaro, da lunedì 21 novembre e fino a sabato 26 novembre, è stata collocata una sedia rossa con un cartello riportante la dicitura “Posto occupato”. L’iniziativa rientra tra le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale in occasione del 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza alle donne, per sensibilizzare la cittadinanza su un tema di sempre più drammatica attualità. Venerdì 25 novembre, poi, presso il Pala Round di via Bassoli, alle 20.45, si svolgerà la conferenza “#nemmeno con un fiore… Violenza di genere. Analisi per interventi e prevenzione”

